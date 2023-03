Kunstfaglig samarbeid:

Kunst­ner­ne i Dái­dda­dál­lu og Sámi allaskuvla har inn­gått et sam­ar­beid og ar­ran­ge­rer et kunst­fag­lig se­mi­nar på Die­h­to­sii­da i slut­ten av mars. Her er sty­re­leder for kunstnernettverket Má­ret Ánne Sara og duodji-pro­fes­sor Gun­vor Gutt­orm ved høy­sko­len i Kau­to­kei­no, un­der vis­nin­gen av Saras verk «Pile o'Sáp­mi» i 2021. Foto: Rita Heitmann