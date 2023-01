Bøtelagt etter sjølaksefiske

Miljødirektoratet har utstedt en bot på 3.000 kroner til en sjølaksefisker i Øst-Finnmark.

Publisert: 17.01.2023 kl 11:18

Bakgrunnen for dette er at det under kontroll utført av Statens naturoppsyn (SNO) ble observert en laksefortøyning i sjøen. I tillegg til fortøyning ble det sett tre oransje flottører på fiskeplassen.

Dette skjedde 24. oktober i fjor. Reglene for sjølaksefiske sier at fortøyninger og flottører for kilenot skal være tatt opp av sjøen innen tre uker etter at fiskesesongen er avsluttet.

I vedtaket direktoratet har gjort heter det blant annet at det ikke var noen form for kjennemerke på redskapen som var i sjøen, men man har brukt Lakseregisteret for å finne frem til hvem som fisker på den aktuelle plassen.

Siste frist for å ta opp redskapen i forbindelse med kilenotfiske i den aktuelle regionen var 11. august.

Miljødirektoratet har allerede i begynnelsen av november i fjor varslet fiskeren om vedtaket, uten å ha fått tilsvar.