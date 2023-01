«Bondepartiet» ønsker mer satsing på fiskeriene

– Vi kan ikke hol­de oss pas­si­ve og se at folk flyt­ter fra Finn­mark. Det må nå leg­ges til ret­te for både ar­beids­plass­er og tje­nes­te­til­bud slik at vi får stop­pet fra­flytt­ing­en, sier Øystein Nil­sen i Nesseby Senterparti.