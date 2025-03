– Samerett sulter ved UiT:

– Myndighetene mener at fornorskningspolitikken sluttet ved de eksplisitte fiendtlige normene og policyene, og at det i dag finnes normer og policyer som er vennlige, og der samiske saker skal fremmes, men, så har implementeringen uteblitt. Å få til en etablering av dette nasjonale senteret for samerett har blitt et eksempel på nettopp dette, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ánde Somby. Foto: Elin M. Wersland