Det er allerede investert 70 millioner kroner i mineralletingen som pågår i det populære turområdet i Porsanger. Administrerende direktør sier Kingsrose snart er i ferd med å etablere de første lokale arbeidsplassene.

Publisert: 17.01.2023 kl 11:50

Målet med besøket for Kingsrose denne gangen, var å komme i gang med å sette sammen en lokal ressursgruppe som skal hjelpe Kingsrose å være oppdatert på folket og interessene i området, og likeledes for folket å være oppdatert på Kingsroses arbeid. Ságat spør administrerende direktør Fabian Baker om han føler seg nærmere en lokal ressursgruppe nå enn han gjorde før møtets start.

– Jeg er veldig glad for å se at så mange mennesker kom, sier Baker, og mener at det er de menneskene med de største bekymringene det er viktigst for dem å høre fra.

– Sånn at vi kan forstå hva bekymringene handler om, og forandre vårt arbeid for å ta hensyn til det så godt som vi kan.

Baker forteller det er nettopp for å innhente slike bekymringer at de ønsker å arrangere slike møter, men også for å selv kunne lære lokalsamfunnet om sine planer og hvordan et prosjekt kan se ut i fremtiden.

– Nå som dere har etablert et norsk selskap, med en norsk leder, betyr det at dere skal trekke dere mer ut av prosjektet selv?

– Ja. Ikke trekke oss ut fordi vi ikke er lidenskapelig opptatt av mulighetene her, men fordi et norsk prosjekt bør styres av et norsk selskap og et norsk team. Vi bidrar med internasjonal ekspertise og noen nøkkelelementer, men det vi ønsker å gjøre er å etablere et lokalt team som skal videreføre prosjektet.

Fabian Baker er administrerende direktør i Kingsrose Mining, her sammen med Jack Tait som jobber med å få selskapet miljøsertifisert. Foto: Sara Olaussen Stensvold

– Hvor langt er vi unna å se et lokalt selskap i Porsanger?

– Planen er at vi vil begynne å ansette lokalt ettersom sneen smelter. Da vil dere begynne å se biler med logoer på, og det vil etableres et kontor der dere kan komme innom og stille spørsmål til de som jobber lokalt her.

– Så det vil skje i løpet av det neste året?

– Ja, i løpet av det kommende året vil det etableres noen arbeidsplasser og vi vil bli mer synlig i lokalsamfunnet.

Innledningsvis i folkemøtet holdt daglig leder i det norske datterselskapet, Kingsrose Exploration (senere Kingsrose Norge), et innlegg der han ymtet frem at selskapet anerkjenner at man ikke lenger ser på en én til 1.000 sjanse for at det blir etablert en gruve i Porsanger, og at denne mulig nærmet seg mer i retning én til 30.

– Isak Berntsen nevnte i sin presentasjon at den 1:1.000 sjansen som vi har snakket om tidligere, begynner å ligne mer på 1:30. Stemmer det?

– Definitivt ikke, sier Baker og forklarer at de fortsatt snakker om det de kaller et moonshot (måneskudd), om det kan bli en økonomisk gruve her. Jeg mener fremdeles at vi snakker om 1:1.000, kanskje 1:500.

Denne åren av mineraler som de undersøker ved Porsvann og Karenhaugen i dag, mener Baker kan strekke seg gjennom store deler av fylket og til den finske grensen. Det vil derfor være et mål å kunne lete flere steder i Finnmark, for å få mer kunnskap om hvor det kan være hensiktsmessig å eventuelt i fremtiden hente ut mineralene.