Bivdu får fortsatt nei

– At man velger å holde Bivdu utenfor tror jeg bunner ut i at man ikke ønsker å synliggjøre de samiske rettigheter, sier Bivdu-leder Inge Arne Eriksen, etter at organisasjonen igjen har fått nei til å være med i den norsk-russiske delegasjon som skal forhandle om kvoter i Barentshavet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal