Jon-Andreas Lange i Dalan advokatfirma DA har på vegne av berørte reindriftssamer anket vedtak om forhåndstiltredelse for 420 kV-linja mellom Skaidi og Melkøya inn til Høyesterett. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har uttrykt et ønske om at «Fosen» ikke skal skje igjen.

– Energidepartementet har helt konsekvent ikke brydd seg, sier Lange, og etterlyser klare lovregler mot å tillate bygging, før en sak er endelig avgjort. Foto: privat