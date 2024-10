Ber om å få en kvote kun for de minste

– Det­ er rett og slett pinlig for nor­ske myn­dig­het­er og etter min men­ing en for­leng­el­se av for­norsk­ninga og et direkte brudd på men­ne­ske­rett­ig­het­ene, sier leder for Bivdu, Inge Arne Eriksen, om at fiskerorganisasjonen ikke får være med i den norske delegasjonen som forhandler med russerne. Foto: Cecilie Bergan Stuedal