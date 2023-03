Ber FN-topp påvirke Norge

Francisco Calí Tzay fra Guatemala ble i 2021 valgt til FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter. Bildet er fra samekonferansen i Gällivarre i august i fjor, der han holdt tale. Under oppholdet hadde han også møter med sametingspresident Silje Karine Muotka og representanter for samiske organisasjoner. Han fikk informasjon om Fosen-saken og andre konfliktsaker mellom myndighetene og reindrift, så som Øyfjellet og gruvedrift i Kallak på svensk side. Foto: Steinar Solaas