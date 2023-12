Ber de ta hånd om de aller minste

Inge Arne Erik­sen sier Biv­du har frem­met et øns­ke om at ak­ti­vi­tets­kra­vet for å delta i krabbefisket for den al­ler min­ste grup­pen, det vil si båter mellom 6 og 10 meter, må̊ set­tes ned til 100.000 kro­ner. Foto: Cecilie Bergan Stuedal