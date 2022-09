Bekymret for menneskerettsbrudd på Øyfjellet

Francisco Calí Tzay fra Guatemala ble i 2021 valgt til FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter. Bildet er fra samekonferansen i Gällivarre nylig, der han holdt tale. Under oppholdet hadde han også møter med sametingspresident Silje Karine Muotka og representanter for samiske organisasjoner. Han fikk informasjon om både Øyfjellet og ikke minst Fosen-saken. Foto: Steinar Solaas