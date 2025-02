Får publikum til å reagere:

Anitta Suikkari, bosatt i Kautokeino og med en lang karriere innen samiske produksjoner, forteller at hun aldri hadde sett for seg at hun skulle gjøre en internasjonal horror-komedie.

– Det lå liksom ikke i planene, men når anledningen bød på seg, var det bare å kaste seg inn i leken, innrømmer hun til Ságat. Foto: Ánne Kátja Gaup