«Avskiltet» av Samerådet – får ikke søke tilskudd fra Sametinget

Til venstre holder Marit Anette Graven et kjøreskjerf som har blitt brukt av hennes bestefar og senere av en annen i familien. I år ville bestefaren fylt 100 år om han hadde levd. Skjerfet er velbrukt og har blitt ekstra tovet på grunn av bruk på fjellet vinterstid og i all slags vær.

– Dette er ikke et museumsgjenstand, men et plagg som har vært i bruk gjennom alle år. Det er ingenting som tilsier at det skal henges opp på pynt, for funksjonaliteten er like bra som før, om ikke varmere siden den er så godt tovet, sier hun. Skjerfet til høyre er strikket på Graveniid i Karasjok. Foto: Graveniid