Årets Pasvikmarsj for store og små

Dagny Hesenget på over 80 år går marsjen for 16. gang, og i år har hun med seg familien, sønnen Geir Hesenget og Unni Naustdal, barnebarnet Martine Naustdal og oldebarnet Ella Kristine Hallen på 7 år. Bestefar forteller at Ella har gått alle gangene fra hun var i magen til mor, så i vogna, og etter hvert på beina. Foto: Hill Haga