Leirskredet i Brennelva:

Det var tidlig tirsdag morgen at kommunen fikk inn en melding om høyt vannforbruk. Kommunens bemanning iverksatte feilsøking etter vannlekkasjen, og fikk fort melding fra publikum om at det hadde gått et stort jordskred i Brennelv. Foto: Dronefoto: Porsanger kommune / Innfelt: Cecilie Bergan Stuedal