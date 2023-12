NINA-forskerne takker Tim Valio i Tundra Drone i Kautokeino for godt samarbeid, i forbindelse med testing av drone for å kartlegge bestanden av ulike andefugler. Dronen ble testet både natt og dag, i regn, under skyer og i vind. Telling av ender med bruk av drone viste seg å være en lovende metode, ifølge rapporten. Foto: Rita Heitmann