Stabssjef Karin Hætta i Kautokeino kommune foreslår å arbeide videre med reglene for etikk og samhandling, og at kommunestyret dropper planen med en inngående gransking av kommunedirektør-varslet. For gransking kan koste masse millioner, og det uten at det bidrar til å løse "samarbeidsproblemene" mellom kommunedirektøren og enkelte politikere. Foto: Rita Heitmann