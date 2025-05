Her, i Honningsvåg indre havn, skulle flytende badstue erstatte fiskefartøy i forbindelse med det nye torget. Badstuprosjektet ble avsluttet. Deretter viste det seg at det nye Honningsvåg torg bare var skisser, og at havna allerede hadde søkt Kystverket om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak. Foto: Jan Olsen