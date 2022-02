– Alle kommer og alle går – og ingenting skjer

– Al­le er eni­ge om at et sam­isk kunst­mu­se­um bør etab­le­res, men in­gen­ting skjer. Still No Sámi Dáiddamusea-kam­pan­jen mot­set­ter seg fle­re unn­skyld­nin­ger, er bud­ska­pet i kam­pan­jen. Foto: Rid­do­Duot­tar­Mu­se­at og NORDTING