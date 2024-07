Publisert: 01.07.2024 kl 09:00

I et innlegg om såkalt skadefelling går Bondelaget og en forsker ved NINA sammen om å promotere skyting av gjess i yngletiden. Men dreping av dyr i yngletiden er ingen løsning for fremtiden.

Skribentene hevder at skyting av gås er et «konfliktreduserende», og at bestandene av gjess vokser og skaper «store problemer». Videre beklager de seg over at man ikke kan skyte flere gjess i hekketiden, og at dyrevernsorganisasjoner klager på fellingstillatelser.

NOAH klager på mange fellingstillatelser av fugler og pattedyr i yngletiden. Det gjør vi fordi grunneiere og kommuner tydeligvis ikke ønsker å forholde seg til regelverket som gjelder. Skadefelling skal ikke ses på som «konfliktdemping» eller «løsning» – skadefelling skal kun utføres som «siste utvei». Etter ny viltforskrift i 2020 har kravene blitt noe skjerpet – og det er tydeligvis disse kravene noen ikke ønsker å forholde seg til.

I alle vedtak hvor vi klager på fellingstillatelse av grågås, ser NOAH at kommunene har vurdert kravene i viltforskriftens § 3–3 for dårlig, eller ikke i det hele tatt. Det er nærmest en hovedregel blant vedtak om skadefelling, at kommunen ikke foretar en individuell vurdering av vilkårene i forskriften, som de er pliktige til. Ifølge Miljødirektoratets veileder om behandling av søknad om skadefelling skal kommunen gjøre en helhetlig vurdering før det besluttes å tillate skadefelling, og det må vurderes om vilkårene for skadefelling er oppfylt. Dette er det svært sjeldent at kommunene gjør.

Vi ser ofte at kommuner tillater skadefelling kun basert på at søker selv informerer om at det er grågås på eiendommene. Det foretas sjeldent en reell vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser gjessenes tilstedeværelse kan medføre, og kommunen henviser til NIBIO Rapport 4 (154), 2018 hvor man så at beiting fra grågås på et gårdsbruk i Musvær påførte området skade.[1] Det kan ikke brukes som et argument for alle som søker om skadefelling i hele Norge

Videre klager vi ofte på bakgrunn av at de forebyggende tiltakene som er utprøvd er mangelfulle eller ikke utprøvd på en tilstrekkelig måte. I svært mange tilfeller er det ikke utprøvd forebyggende tiltak. Og selv om kommunen skal be om informasjon om dette og vurdere det i sine vedtak, skjer det veldig sjeldent. Ofte består vurderingen kun av en kort setning om at «søker har forsøkt å skremme gjessene uten effekt».

Det finnes i dag flere gode metoder for forebygging av at gås beiter på «feil sted», for eksempel laser.[2] Laser har vist seg å være effektivt, og fordelen er at denne skremmemetoden er lydløs og vil ikke påvirke øvrig dyreliv. Noen kommuner har investert i laser, for eksempel i Fyresdal har kommunen innvilget 25 000 kr til laser som alternativ til skadefelling.[3] Det finnes også både droner og høyttalere som kan benyttes for å skremme vekk gjessene i stedet for å skyte dem.

Mange av de som søker om skadefelling gjør det hvert eneste år. Dette i seg selv er en indikasjon på brudd på vilkårene: Prosessen gjentas rutinemessig, og kan derfor ikke ansees å oppfylle kravet om å være effektivt.

I en tid der mange ville arter er i tilbakegang, og hele 40 % av fugler som hekker i Norge er på rødlisten, bør det ikke ses på som et «problem» at noen arter klarer seg godt. Gjess klarer seg nå fordi de finner mat i de områdene vi mennesker har tatt fra naturen og de ville dyrene. For gjessene ser våre åkre ut som gode habitater. Det blir da feil å nekte dem livets rett fordi vi «eier» alle steder der de kan leve og spise. Det blir som å legge ut mat til småfuglene, og så skyte dem på fuglebrettet fordi man irriterer seg over at de dukker opp…

Problemet er at mange kommuner mangler gode alternative områder for gjessene. Selv om man både skremmer og skyter gjessene fra de stedene man ikke vil ha dem, så må faktisk gjess også overleve. De vil returnere til beiteområdet før eller siden fordi de ikke har noe valg. Den beste løsningen for alle er derfor å etablere alternative områder og la ville fugler som gjess få være i fred der, samtidig som man etablerer skremmetiltak på de åkrene man ikke vil ha gjess på.

Mennesker kan ikke skyte alle ville dyr fordi vi vil ha «alt» for oss selv. Og i den sårbare hekke- og yngletiden er det særlig viktig at respekten for dyrenes liv står i høysetet.