Etter at Árran-eide Vuonak mánájåroj gikk konkurs i 2022, etablerte foreldregruppa selskapet Viejega AS og startet barnehagedrift i samme bygg. I desember i fjor ble selskapet eier av bygget etter at Husbanken som eide bygget etter konkursen, aksepterte et bud. Foto: Sametinget