 Tror skuterfolket er villige til å betale

Porsanger Ap foreslår nå å innføre en avgift for alle som benytter seg av skuterløypenettet i kommunen. – Vi ser for oss en modell der pengene som kommer inn går med til å utbedre løypene våre og tilrettelegge ytterligere for skuterfolket, sier Aina Borch. I Finland har de i mange år hatt slike avgifter, understreker partifelle Øyvind Lindbäck. FOTO: Marius Thorsen