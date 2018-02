Ser på flere løsninger

Oppbygginga av is har skapt problemer for SeaWalk-løsninga i Hamnbukt. Havnevesenet mener de har bra kontroll på situasjonen, men vurderer likevel ulike fremtidige løsninger for å unngå problemer. FOTO: Kristin Marie Ericsson

Det kan i fremtiden bli aktuelt å «vinterlagre» SeaWalk-en for å unngå at is, vær eller vind skal skade den. – Det er ett av alternativene vi ser på, fastslår havnefogden til Ságat.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent