Rådmann Kent Valio i Kautokeino er uenig i at undersøkelsen viser at kommunen er lukket for offentligheten. FOTO: Erik Brenli

Kent Valio opplyser at ny nettløsning vil være på plass om kort tid. Men han er uenig i at undersøkelsen sier at offentligheten har lite innsyn i det som foregår i Kautokeino.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent