Magnhild fikk medhold

I slutten av okober møtte Magnhild Reisænen fra Vestre Jakobselv i Indre Finnmark tingrett for å få overprøvd nasjonalparkstyrets vedtak vedrørende dispensasjon for barmarkskjøring til egen hytte ved Austajoenjänkkä/Tønne­vannsmyra i Jakobs­elv­dalen i Vadsø kommune. Bildet er tatt under rettssaken i Tana. Nå kan hun juble over å ha fått medhold i Indre Finnmark tingrett. FOTO: Erik Brenli