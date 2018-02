Else Marie (98) sine gode råd

27. juli fyller Else Marie Monsen 99 år. Hun sier at hun har vært heldig og hatt god helse. – Jeg tror at det aller viktigste er at man trives i hverdagen, at man har det godt med seg selv, sier hun. FOTO: Geir Johansen

– Jeg kan ikke gi folk spesielt gode råd for hvordan de skal kunne leve lenge. Men jeg kan gi råd om at folk igjen bør lære seg å ta vare på ting, at man ikke må kaste mat, og at man bør dele det man har med de som har mindre.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent