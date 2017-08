Bedre forhold for fiskerne

Einar Johansen (Uavhengige) er leder i havneutvalget i Tana kommune og roser tanapolitikerne for å ha bevilget penger til det kommende brukslageret i Torhop havn, som skal ligge rett bak der han står. FOTO: Tom Hardy

Tana kommune har nå startet arbeidet med ny brukslager i Torhop. Også flytebrygga utvides med flere liggeplasser. – Jeg er veldig glad for at flertall i kom­mune­­styret gjør noe for fiskeri­ene i Tana, sier Einar Johansen (Uavheng­ige), leder i havneutvalget. tom hardy

