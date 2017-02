Reaksjonene i media tyder på at det er ikke så «endelig» likevel. Prosjektgruppens forklaring er ikke en avklaring, men snarere en bortforklaring.



En motstandsgruppe som tidlig ble forklart bort, er partisanene i Finnmark som etter deres mening ikke burde dekoreres. I Norsk Militært Tidsskrift (4/15 og 1/16) har prosjektgruppen begrunnet den manglende norske dekorering av partisanene med tre formelle forhold samt ett forsvarspolitisk:



1. Partisanene var allerede dekorert fra sovjetisk hold og et grunnleggende prinsipp er at ingen skal kunne dekoreres to ganger for det samme forhold.



2. Alle hendelser som lå til grunn for dekorasjoner må være grundig dokumentert. Slik dokumentasjon foreligger ikke for partisanenes vedkommende.



3. Alle hendelser må være knyttet til norske myndigheters beslutninger. Partisanene var i sovjetisk tjeneste.



4. Partisanene var kommunister og således involvert i «illegal, konspirativ virksomhet» i etterkrigstiden.



Fortellingen om norsk dekora­sjons­praksis er en langt mer kompleks historie enn hva prosjektgruppen gir uttrykk for. Det handler om militære revir, utenrikspolitiske hensyn og individuelle karriereforløp. Det dreier seg heller ikke om én bestemt praksis over tid, slik prosjektgruppen synes å mene, men om høyst skiftende praksiser – noe som ikke minst bevitnes i opprettelsen av nye dekorasjonsråd med nye retningslinjer (det siste rådet ble nedsatt i 2011). Det er derfor ikke lett å identifisere alle de ulike beveggrunner som har ligget til grunn for alle tildelinger.



La oss derfor se nærmere på de fire ovennevnte grunner til at partisanene angivelig ikke kan - eller bør – dekoreres ifølge prosjektgruppen:

1. Nei til dobbel­dekorering

Alle oversikter over militær de­ko­rer­ing tilkommet nordmenn under 2. verdenskrig forteller at mange er dekorert både av amerikanske, engelske, franske og norske myndigheter for de samme forhold. Det sier seg selv at hensyn­et til dobbeldekorering ikke kan ha vært særlig utslagsgivende når hele 133 av de 273 krigskors som ble utdelt under krigen, gikk til utenlandsk personell hvorav mange også ble dekorert av sine respektive styrker.



Flere medlemmer av Oslo­gjengen fikk tildelt Military Cross (Tal­laksen, Pevik, Gram), Max Manus og Gunnar Sønsteby fikk i tillegg den høytstående Distinguished Service Order samt den amerikanske Medal of Free­dom. Det samme gjaldt deltager­ne i tungtvannsaksjonen på Ve­mork, Rønneberg og Poulsson fikk DSO og de øvrige Medal of Freedom. Leif Tronstad fikk både Order of British Empire, DSO, den franske Æreslegionen og Croix de Guerre. Det sistnevnte ble også tildelt en rekke andre norske motstandsfolk.



Felles for alle de ovennevnte er at de samtidig er høyt dekorert av norske myndigheter (blant annet krigskorset). Til tross for denne omfattende dobbeldekorering­en viser prosjektgruppen til at partisanene var dekorert i Sovjet og dermed kunne de ikke dekoreres i Norge.

2. Manglende dokumentasjon

Weber fra prosjektgruppen hevder at når det gjelder partisan­enes innsats, så «er det ingen slik dokumentasjon tilgjengelig for norske myndigheter». Dette er en noe forunderlig påstand.



For det første kan det innvendes at mange av de dekorasjoner som ble tildelt øvrige nordmenn mangler dokumentasjon. Ett eksempel kan være SIS-agent­ene Centzen og Skjærvø som etter krigen ble tildelt St. Olavs­medalje med ekeløv etter å ha blitt henrettet av tyskerne. De tilhørte kompani Linge/SIS og ble sendt til Arkhangelsk som en del av et felles prosjekt med Sovjet. Herfra ble de sluppet ned øst for Pas­vik­dalen i 1942 og arrestert like etterpå.



Av de rundt femti agenter som opererte i Finnmark fra sovjetisk side, var det kun disse to som ble dekorert av norske myndigheter. Det er nærliggende å tro at dette skjedde fordi de tilhørte de norske styrkene i England. Det foreligger for øvrig ingen informasjon om omstendighetene rundt deres arrestasjon, hvorvidt de var i kamp eller ikke. Det er mange tilsvarende eksempler som alle forteller at kravene til dokumentasjon har vært praktisert høyst forskjellig.



Når det gjelder partisanene, foreligger det imidlertid en omfattende litteratur som på detaljnivå tar for seg noen av de operasjonene de var involvert i. Ett eksempel kan være Rune Rautios detaljerte dokumentasjon av kamp­en ved Langbunes i Vardø kommune høsten 1941, basert på norske, tyske og sovjetiske kilder.



For det andre eksisterer det en rekke beretninger bygd på muntlige kilder fra noen av de som deltok – jevnfør bøkene fra Fjør­toft og Hans Kr. Eriksen. To av deltagerne har selv skrevet ned noe fra sitt virke, nemlig partisanen Trygve Eriksen og NKVD-offi­seren Aleksei Jersjov.



For det tredje foreligger det relevante russiske kilder. Mange av partisanene ble jo dekorert av sovjetiske myndigheter og vi må anta at også de (som de norske) stilte krav til dokumentasjon og at denne dokumentasjonen forefinnes i russiske dekorasjonsarkiver – hvis man spør seg for…

3. Norske myndigheters beslutninger

Å kreve at de aktuelle handling­er skal være «knyttet til norske myn­digheters beslutninger» er et problematisk utsagn – hvordan skal det forståes?



En rekke nordmenn tjeneste gjorde jo i engelske avdelinger uten at det lå noen direkte offisielle beslutninger til grunn for deres ulike aktiviteter (for eksempel SOE og SIS). Det er jo en kjent sak at norske myndigheter i London svært ofte reagerte på de alliertes disponering av norske militære uten at det var klarert på norsk hold.



Det nye krigsdekorasjonsråd­et av 1986 delte ut rundt 11.000 krigsmedaljer til norske sjøfolk som hadde vært i handelsflåten (Nor­traship) under krigen. Men heller ikke handelsflåten var under norsk styring, Hogmanay-av­talen av 1942 betød at alle norske skip ble stilt under engelsk og amerikansk disposisjon.



Både den norske eksilregjer­ingen og britiske samarbeidspartnere var under krigen kjent med partisanenes virksomhet. For eksempel ble avhørsrapport­ene vedrørende de tre partisan­ene som flyktet fra Sørøya til Sverige i 1943, sendt videre til det norske etterretningskontoret i London. Her utarbeidet man seg oversikt over partisanenes arbeide. Ivar Moe fra Kiberg, som for øvrig var svoger av justisminister Terje Wold, ble sendt på oppdrag til Finnmark for å finne mer ut av hva som foregikk.



Norske myndigheter fikk dessuten informasjon om alliert disponering av nordmenn via SOE og SIS – miljøer som holdt seg orientert om sovjetiske operasjoner på norsk jord. Myndighetene i London var med andre ord innforstått med partisanenes virksomhet. Sovjet var en alliert makt og enhver motstand mot den tyske okkupasjon var av det gode.

4. Partisanene var kommunist­er

Dette synes å være det viktigste argumentet fra historikerprosjekt­ets side om hvorfor partisanene faktisk er tilsidesatt i vår nasjonale historiefortelling: De var involvert i «illegal, konspirativ virksomhet i etterkrigstiden» (NMT 4/15).



De gjenlevende partisan­ene var kommunister og potensielt engasjert i sovjetisk etterret­nings­arbeid. Dermed har man bekreftet mistanken om at det av forsvars- og partipolitiske årsak­er ble lagt lokk på historien om partisanenes krigsinnsats. Det er denne usynliggjøringen som dokumenteres gjennom manglende dekorering og som burde være forskergruppens utfordring - ikke å diskutere sovjetisk etterretning i Finnmark etter krigen.



Weber og historieprosjekt­et uttrykker skepsis til sider ved den trykte litteraturen rundt parti­san­virksomheten (Jacobsens, Jen­tofts og Fjørtofts arbeider), og hevder at deres bidrag i for stor grad er basert på Hans Kristian Erik­sens bøker (NMT 4/15). Erik­sen bygger særlig på en bestemt muntlig kilde; onkelen og partisanen Rikard Lind (Eriksen).



Skepsisen skyldes at Lind skal ha «innrømmet overfor POT at han ble vervet som agent av sovjetisk etterretningstjeneste allerede i 1938» og derfor ikke er en etterrettelig kilde. Problemet er imidlertid at Weber mangler belegg for sin påstand – og dermed også for sin påståtte årsakssammenheng.



Derimot kan vi i Berg/Eriksens bøker om overvåkningen i Norge, finne en opplysning om at det er POTs informant «Nr. 56» (som viser seg å være Sverre Nils­sen, redak­tøren av AP-avisen Finn­mark­en), som har kommet med denne påstanden overfor sin kontakt i POT. Slik har altså et udokumentert utsagn fra en av POTs og E-tjenestens hemmelige kilder i norsk presse på 1950-tall­et levd sitt eget liv helt frem til det dukker opp igjen i et militært tidsskrift i 2015 – denne gangen for å diskreditere partisan­enes omtale og dermed krigsinnsats.



Bedre kildearbeid kunne ha fortalt Weber at pressemannen Sverre Nilssen var en profilert og omstridt anti-kommunist og hemmelig informant for både forsvar­ets og politiets overvåkningstjeneste i Finnmark gjennom hele 1950-tallet. Rikard Lind var lærer i Kiberg, kjent som sosialdemokrat og en uttalt skeptiker til sovjetregimet og kommunismen.



Det er beklagelig at man frem­deles prøver å vise til kommu­nist­frykten for å legitimere usynliggjøringen av partisanene i etter­krigstiden. Som kjent har POTs omfattende overvåkning i Øst-Finnmark helt frem til 1980-tallet gitt få resultater.



Nyere historisk forskning har dokumentert hvordan overvåkningen av kommunister og norsk venstreside reflekterte et ulovlig samrøre mellom AP som statsbærende parti, LO, den militære E-tjenesten og POT. Rettssakene mot Asbjørn Sunde i 1954 og i Sør-Varanger samme år, må også forståes i denne konteksten. I gråsonen mellom partipolitikk, etterretning og lokalt uvennskap, var det gode vilkår for rykter og sladder – noe ikke minst historien om Rikard Lind illustrerer.



Der er dessverre fremdeles slik at partisanene ennå ikke er blitt en del av vårt nasjonale krigs­minne. Tvert imot så har den kalde krigens skygger stigmatisert denne gruppen i forsvarspolitisk sammenheng og derfor hindret en formell anerkjennelse av deres krigsinnsats. De var regulære soldater i alliert tjeneste og nærmere halvparten ble drept under de mest dramatiske omstendigheter.



Mens både kompani Linge og de norske radioagentene i SIS hadde en tapsprosent på ca. 10 %, så mistet partisanene 50 % av sine. Og mens det under og lik­e etter krigen under militær seremoni ble utdelt 56 krigskors til medlemmer fra kompani Linge og SIS, så fikk de få gjenlevende partisanene etter 40 år omsider en deltagermedalje og et diplom i posten. Den samme medaljen ble for øvrig i 2011 delt ut av forsvarssjef Sunde i Washington DC til 15 amerikanske veteraner hvis eneste innsats i Norge var å bli stasjonert i Oslo-området etter at freden kom i 1945.



Slike kontraster forteller at det er forsvarspolitikk og hensyn­et til POTs og KGBs aktiviteter etter krigen som har fått overskygg­e partisan­enes faktiske krigsinnsats under krigen. Det er dessverre en slik praksis forsvaret nå viderefører og legitimerer gjennom sitt historieprosjekt.