Enstemmig ja til brøyting og lys i distriktene

Gruppeleder for Senterpartiet, Cecilie Hansen, er glad for at et enstemmig kommunestyre onsdag vedtok at det allikevel ikke blir privatisering av kommunale veier og lysslukking i distriktene. Hansen har tidligere sagt til Ságat at dette forliket mellom Ap, SV og Senterpartiet var det hun kalte for et arbeidsuhell, og at de ville ta opp saken på ny for å få vedtaket omgjort. FOTO: Lars Birger Persen