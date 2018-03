Villmark i nærområdet

Vintereventyret venter for dem som tar turen innover bugøynesfjellene. FOTO: Vilfred Ingilæ

Vi er nå inne i den for mange fineste tida for friluftsliv i Finnmark. Enkelte vil lengst mulig inn på fjellet for å føle suset fra villmarka, men man behøver ikke alltid å dra langt og samtidig finne et lite innsmett å overnatte i.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent