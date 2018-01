Samisk film vant Tromsøpalmen

Tromsøpalmen for beste film i kort- og dokumentarfilmprogrammet Film fra Nord gikk til I Will Always Love You, Conny av den samiske regissøren, Amanda Kernell. FOTO: Stills fra filmen

Den samiske regissøren Amanda Kernell fikk Tromsøpalmen for filmen: I Will Always Love You, Conny. – Kernell har laget en film som beveger, engasjerer og provoserer, mener juryen.

