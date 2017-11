Ny jul for Eva

Eva Lande har drevet butikk i Honningsvåg i omtrent hele sitt yrkesliv. I løpet av årene har hun sett at mange andre har måttet gi opp butikkdriften. – De siste årene later det til at folk har blitt mer bevisste på det å handle lokalt, sier hun. FOTO: Geir Johansen

Ingen andre har drevet butikk så lenge i Honningsvåg som Eva Lande. – De siste årene later det til at folk har blitt mer bevisste på det å handle lokalt, og det betyr mye for den samlede handelsstanden her, sier hun.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn