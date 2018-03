Håper på gehør hos statsministeren

Lakselvjentene Arja Løkke og Kamilla Elise Andersen var med på toppmøtet for næring og kompetanse med statsminister Erna Solberg i Alta. FOTO: Rita Heitmann

Lakselv-elevene Arja og Kamilla ga råd til statsminister Erna under toppmøtet om næring og kompetanse i nord. – Vi håper at hun lytter og at det ender med noe konkret, sier jentene.

