Enighet om færre kutt

Fra Gjesvær skole møtte man opp med protestfane, da kommunestyret i Nordkapp tirsdag enstemmig gikk imot rådmannens forslag om å overføre ungdomstrinnet ved skolen til Honningsvåg. Elevene David Vian og Nathawat Sonhom holder fanen, Pimtawan Sonhom sitter mellom dem, mens Marcus Walsøe sitter foran. Til venstre står rektor/lærer Helene Walsø Kanstad. Flere tilhørere hadde også møtt opp i rådhussalen i Honningsvåg tirsdag. FOTO: Geir Johansen

Etter et langt møte ble det enighet om at det skal foretas færre kutt i neste års budsjett i Nordkapp enn det rådmannen hadde lagt opp til. Flertallet av politikerne gikk derimot inn for økt eiendomsskatt og økte kommunale avgifter.

