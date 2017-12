FOTO: Arkiv

Jeg ser i media at Høyres Jonas Nymo ikke er imponert over Porsanger kommunes budsjett. TLP har også denne gangen arbeidet grundig med budsjett. Vi har ikke som mål å imponere andre politikere. Vi tenker hele tiden på et best mulig tilbud til befolkningen i hele Porsanger.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn