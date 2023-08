Ifølge dag­lig le­der Ann Ca­tha­ri­na Lan­go og Ovd­dos AS, så hen­ger det noen mør­ke sky­er over det sam­iske fol­ket. Men Lan­go vi­ser til flot­te pro­sjekt­er un­der ut­vik­ling i Sáp­mi, og at tan­ke­set­tet kan til­fø­re ver­di til rest­en av ver­den.

– For vi må snu ho­det helt om, sier Lan­go. Foto: Rita Heitmann