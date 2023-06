– Vil markere oss enda mer

Representanter for Nordkapp og omegn turlag tok med stor glede imot et tilskudd på 100.000 kroner til prosjektet som går ut på å bedre forholdene for funksjonshemmede i turområdet i Skipsfjord. Fra venstre Yngve Lindgaard Berntsen, Wenche Dahl, Kamilla Remman, Bengt Altmann og Steinar Øvervold. Foto: Geir Johansen