Verdensberømt stein i Biggánjárga

Geologen Ingvild Carstens skriver: Det er lett å forstå at dette er en gammel morene. Den forsteinede morenen (grå) ligger over et eldre lag (brunt). Legg merke til at morenelaget består av stein i mange farger og mange størrelser. Kombinasjonen sies å være enestående i verden. Den helt spesielle historien knyttet til denne morenen er at den stammer fra en tid da hele jorden antakelig var dekket av sne og is. Foto: Halfdan Carstens