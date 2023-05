Kontrollen med eksport av avfall fra Norge er for dårlig, og det er stor fare for at avfall som kan skade helse og miljø, går ut av Norge ulovlig, ifølge Riksrevisjonen. – Vi trenger flere folk og flere kontrollhjelpemidler, sier tillitsvalgt Cecilie Grundtjernlien i Norsk tollerforbund, på grensen til Sverige ved Magnormoen. Foto: Kai Roger Lindberget/Mitt Kongsvinger