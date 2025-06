Samisk barnehageleder til verdenstoppen mot mobbing

WABF er et tverr­fag­lig fo­rum ar­ran­gert an­net­hvert år, og ble i år ar­ran­gert av Uni­ver­si­te­tet i Stav­ang­er i sam­ar­beid med Ut­dann­ings­di­rek­tor­at­et, Læ­rings­mil­jø­sen­te­ret, FRIENDS og Part­ner­ship against Bullying Nor­way. Pro­gram­mets mål er å øke for­stå­el­se for mobb­ing og dis­kri­mi­ner­en­de ad­ferd, og frem­me fore­bygg­ing og inn­sats i uli­ke are­na­er – fra bar­ne­ha­ger til di­gi­ta­le mil­jø­er. Foto: freepik