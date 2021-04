Statnett jakter på flue med bazooka når de nå har sendt en konsesjonssøknad til NVE om bygging av en ny overdimensjonert kraftledning mellom Skaidi og Lebesby. Dermed har Porsanger igjen blitt et nedslagsfelt for feilslått energipolitikk og kan påføres utilsiktet tap i kampen mot vindkraft.

En ny 420 kV ledning vil bæres av monstermaster som vil være synlig fra nærmest alle hold uansett hvor du beveger deg i Porsanger, der de ruver dobbelt så høyt som kontrolltårnet på Banak lufthavn og halvparten så høyt som Jekkirtårnet i Indre Billefjord. Mastene er omtrent 20 meter brede og over 30-35 meter høye. Det må ryddes en 40 meter bred korridor under linja hvor alt av kratt og skog hugges ned. Det er et betydelig inngrep i naturen som i arealbeslag utgjør det samme som over 5.200 tomter til eneboliger.

Det er en meningsløs investering som kun er tap for kommunen vår, tap for naturen, tap for naturopplevelsene våre, tap for turistnæringen vår og tap overfor vindindustrien. Vi har ingen nytte av strømmen og får ingen nytte av strømmen. 420 kV ledningen vil ikke ha noen betydning for strømforsyningen i Porsanger eller Lakselv. Den er som en «strøm-tunell», en motorvei uten verken inn- eller avkjørsler, ment for å mate et umettelig marked på kontinentet. Vi brukes kun som «fast grunn» under vindindustriens såle. Vi skal overkjøres og tråkkes på.

Formålet med ledningen er å tilrettelegge for vindindustri og møte økt forbruksvekst i Europa, og har lite med forsyningssikkerheten til Øst-Finnmark å gjøre. Sistnevnte er kun et vikarierende argument for å kunne skape splid mellom gode naboer samtidig som storkapitalens interesser tildekkes. Forsyningssikkerheten til Øst-Finnmark kan nemlig løses med mindre konfliktfylte metoder.

Strekningen Lakselv-Adamselv er eneste strømforbindelse mellom Øst- og Vest-Finnmark. Det er denne strekningen som må fornyes for å sikre forsyningen mellom naboene i øst og vest. Det kan gjøres ved å bygge en til parallell 132 kV ledning mellom Lakselv og Adamselv, samtidig som den eksisterende oppgraderes. Det er en rimeligere, enklere og mindre konfliktfylt måte å ivareta forsyningssikkerheten på.

Utbyggingen av en 420 kV ledning mellom Skaidi og Lebesby vil koste opptil 1 740.000.000 kroner. Dette er det vi, forbrukerne, som skal betale for i nettleie gjennom strømregninga vår. En helt meningsløs kostnad å bære for hver enkelt strømkunde.

Ledningsnettet er planlagt rundt hele den innerste delen av Porsangerfjorden, og helt i sør vil den omringe kommunesenteret vårt, som en «takk for sist» fra vindindustrien etter at vi i fjor nektet dem adgang til vår kommune.

Denne ledningen er vindindustriens infrastruktur som beleirer fjorden vår, som en påminnelse om at det ikke nytter å si nei; da får vi vindindustriens tentakler, der de griper om seg rundt Porsangerfjorden som en kvelende slange for både naturen og øynene våre. Skaden er både visuell og naturfiendtlig. Et utilsiktet tap hvor Porsanger ufrivillig har blitt nedslagsfeltet for feilslått energipolitikk.

Den planlagte 420 kV ledningen har vekket et stort engasjement blant folk i kommunen vår, og spesielt i Lakselv hvor linjen planlegges rundt hele kommunesenteret vårt. TLP har tatt initiativ til at formannskapet tar stilling til saken slik at kommunen også skal komme på banen. Turistnæringen er spesielt imot denne linjen, og ellers folk som er glad i naturen vår. Andre er imot for at den vil tilrettelegge for vindindustri og noen fordi de vet at denne linjen rett og slett er helt unødvendig.

Vi er nødt til å sende et tydelig signal til NVE før høringsfristen går ut den 14. mai. Om kommunen ikke støtter opp om de lokale kreftene som nå kjemper sin kamp er jeg redd for at denne saken er tapt og at traseen vil bygges til tross for stor motstand hos folk. Vi er helt avhengig av kommunen og et sterkt og samlet kommunestyre. Dette er en liten «kamp i kampen» mot vindindustri. En kamp vi må ta om og om igjen. Og nå er kampen her igjen. Det må også lokalpolitikerne våre forstå.