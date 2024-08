Sametinget om stedsnavn:

– Han har gjort et formidabelt arbeid! Jeg må bare gratulere, og takke, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) fornøyd. Han er ydmyk, over det store arbeidet med stedsnavn, som Peer Gaup har foretatt. Men også trist, over at Sametinget ikke fulgte opp. Foto: Vaino Rensberg, Sametinget