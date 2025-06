Nussir-saken gjorde inntrykk i EU

Muotkas inn­trykk var at inn­leg­get gjor­de inn­trykk på svært man­ge. Hun fikk fle­re til­bake­meld­ing­er fra EU-re­pre­sen­tan­ter om at de skul­le føl­ge sak­en om Repparfjorden her. Bildet fra da hun tidligere holdt tale i EUs hovedstad. Foto: Skjermbilde