Leder Ante Guttormsen i Máze gi­li­sear­vi er fornøyd med at Sannhets- og forsoningskommisjonen foreslår å opprette et nasjonalt kom­pe­tan­se­sen­ter om for­nors­kings­po­li­tikk og urett, og ikke minst at Kautokeino kommune på få dager ga penger til forprosjektet til et senter i Máze. – En viktig sak, sier Guttormsen, som også er med i referansegruppa. Foto: privat