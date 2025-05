Når krisen rammer

Kateryna Kycha har hatt mange sterke opplevelser med Leger uten Grenser i Ukraina. Et øyeblikk hun husker godt, er da hun ankom en landsby to dager etter at ukrainske styrker hadde gjenerobret stedet.

– Innbyggerne hadde organisert seg ved å samle alle medisiner de hadde og fordele dem mellom de som trengte det mest. Det var rørende å høre hvordan de hjalp hverandre med de små ressursene de hadde, sier Kateryna til Ságat. Foto: Leger uten Grenser