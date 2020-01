I går tok vi avskjed med en kjent personlighet blant oss samer i Indre Finnmark, nemlig Trygve Madsen.

Publisert: 16.01.2020 kl 18:15

Hans nærmeste hadde lagt opp til en verdig begravelse nede på Østlandet, nærmere bestemt Hønefoss.

Trygve var en viktig støttespiller for samisk kultur, – innen skoleverket, samisk media og spesielt samisk joik. Etter at Trygve og hans frue Randi flyttet fra Finnmark ble deres nye hjemsted nede i Ringerike. Trygve ble 92 år gammel. Fruen Randi døde i fjor.

En av de første arbeidsplassene for lærerparet Madsen var Gensen skole – Dorvonjárga skole i Karasjok. Her var Trygve rektor og internatstyrer.

Her opplevde vi samisktalende barn at nå hadde vi fått en lærer som forsto hva vi sa. Det ga oss barna og også foreldre en trygghet som vi hadde behov for de første årene på skolen. Her bør nevnes at vi hadde også norsktalende lærere som ikke forsto samisk.

Ja, det gikk noen år før vi forsto dem i undervisningssammenheng. Som barn var vi mer enn takknemlig når Madsen og fruen kom til Dorvonjárga skole.

Senere flyttet de til Karasjok, hvor jeg hadde hans frue Randi som klasseforstander på Karasjok linjedelte ungdomsskole.

Minnes at Trygve verdsatte samisk kultur og spesielt joik. Han arrangerte kulturtreff der joik var i fokus.

Husker et samnordisk tv program fra Jokkmokk, der Trygve hadde samlet de fremste joikutøvere fra Finland, Sverige og Norge.

Mens de var i Karasjok var Trygve en av drivkreftene innen revy og teaterliv. For første gang fikk vi se et samisk barneteaterstykke «Mikko Matte og vennene hans». For oss var det en stor opplevelse å se et teaterstykke på på vårt eget morsmål.

For en periode var Trygve programsekretær for de samiske radiosendinger fra Vadsø og noe senere redaktør for de samnordisk samiske sendinger fra Kiruna. For hans innsats i det samiske samfunn fikk Trygve kongens fortjenestmedalje i gull.

Trygves favoritt instrument var trekkspill. Her bør nevnes at han var aktiv medlem i Hønefoss trekkspillklubb.

Selv om de flyttet sørover så hadde de en hytte oppe i Anárjokdalen. Under begravelsen i går fremførte Iŋgor Ántte Áilu en joik til Trygve Madsen.

Siste hilsen fra en av elevene som Trygve hadde når de kom til Dorvonjárga.