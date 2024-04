Det er snakk om store investeringer i tiden som kommer, og forsvarsministeren (i midten) understreker at alle gode krefter må kobles på for at de skal komme i mål.

– Det blir krevende, men det er mulig, sier Gram.

Her blir han vist rundt på Porsangmoen av FLF-sjef Jørn Qviller (til høyre) og HV-17-sjef Tomas Bakke. Bak følger lokalpolitikerne Jon Nikolaisen (Sp) og Roar Nesbø (Ap). Foto: Irene Andersen