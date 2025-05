Oslo sámiid searvi:

Lars Nilsen Gaup (fremst i bildet) har et ønske om mer maskulin duodji-aktivitet på Samisk hus framover – garraduodji. Nilsen Gaup syntes forøvrig at aktivitetsprogrammet til Oslo sameforening er for feministisk. – Jeg etterlyser mer hard-duodji, sa han. Styremedlem Per Olav Nymo sa på vegne av styret at de allerede har tenkt på det, men at utfordringen er kapasitet med tanke på egnede lokaler. I tillegg sa Nymo at det har betydning hvor duodjiutøverne er bosatt, da det koster en del i reiseutgifter å få flydd folk sørover – med mindre man får dekket utgifter for kursholder gjennom midler fra Sametinget. Nytt medlem i foreningen, Oliver Bjørnstad Ivanowitz, etterspurte skoltesamiske aktiviteter, da han selv er skoltesamisk og ønsker å bli bedre kjent med sine røtter og skoltesamiske tilhørighet. Foto: Sunniva Katrine Bornøy