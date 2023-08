Ber om innspill til neste samemelding

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Ing­vild Kjerkol (Ap), har under et besøk i Alta i juni, hvor hun blir tatt imot av John Hel­land, som er kom­mu­nal­le­der for hel­se og so­si­al i Alta. I bakgrunnen ser vi lokale Ap-politikere, Mor­ten Si­men­sen Hal­dor­sen, Ani­ta Hå­ke­gård Pe­der­sen og ord­fø­rer Mo­ni­ca Niel­sen (Ap). Foto: Rita Heitmann