– Bedre distriktspolitisk fokus

– For å ha livs­kraf­ti­ge fisk­eri­sam­funn og økt mu­lig­het for bo­sett­ing i sam­iske om­rå­der, er det av­gjør­ende at fiske­res­surs­ene gir mest mu­lig ak­ti­vi­tet i dis­se sam­funn­ene, sier Sen­ter­par­ti-le­der­en i Nord­kapp, Tor Mik­ko­la. Foto: Presse